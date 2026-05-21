Exposition Sonorités d’Été Rue du Four Mollet Auray

Auray

Exposition Sonorités d’Été

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-13

L’exposition Sonorités d’Été est née du pari de la commissaire de l’exposition Yola Couder de venir dévoiler la Chapelle du Saint-Esprit dans sa nudité, tout en l’habillant par le son. Une question s’est posée est-ce qu’une création sonore pourrait venir interagir avec la hauteur du lieu et aller y chercher ses sonorités profondes ?

Avec l’artiste sonore Félix Blume, ils ont imaginé et conçu une œuvre monumentale sur mesure pour la chapelle Pluie d’Été. Depuis les hauteurs intérieures de l’édifice, des gouttes d’eau viennent percuter inlassablement une centaine de tambours métalliques disposés sur le sol. Cela crée une mélodie douce et irrégulière faisant écho aux âges du bâtiment, au temps qui passe et à sa mémoire. Cette sculpture sonore présente aussi une multiplicité d’histoires personnelles vécues par des habitant.e.s dans cette chapelle, qui se mêlent et cohabitent sans se bousculer.

Au travers de son parcours artistique international, Félix Blume nous emmène voyager à la rencontre des populations et des communautés qui sont souvent invitées à participer au processus créatif, qui devient ainsi collaboratif. Cinq installations sonores sont présentées dans la chapelle, elles forment des salons d’écoute qui nous font découvrir les voix de l’eau. Les œuvres choisies évoquent l’eau qui porte le son. On y entend par exemple les Soupirs de la lagune de Zapotalito au Mexique, les Rumeurs de la mer en Thaïlande et aussi les chants d’une culture afro-équatorienne en Équateur.

L’enregistrement et l’écoute sont un moyen de saisir l’imperceptible et un prétexte à la rencontre avec les autres. L’art sonore est l’élément central dans cette exposition où le le.la spectateur.rice est invité.e à parcourir le monde d’une bonne oreille.

Vernissage le 12 juin à 18h30 .

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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L’événement Exposition Sonorités d’Été Auray a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon