Exposition Sonorités d’été Place du Four Mollet Auray

Auray

Exposition Sonorités d’été

Place du Four Mollet Chapelle du St Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-13

Artiste Félix Blume

Commissaire d’exposition

Sonorités d’été nous fait voyager au coeur des voix de l’eau, avec des mélodies apaisantes et des instants d’évasion.

L’installation monumentale Pluie d’été a été spécialement créée pour la Chapelle du Saint-Esprit, avec les témoignages d’habitant.es d’Auray.

Vernissage le 12 juin à 18h30 .

Place du Four Mollet Chapelle du St Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English : Exposition Sonorités d’été

L’événement Exposition Sonorités d’été Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon