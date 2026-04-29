Exposition Sonorités d’été Place du Four Mollet Auray
Exposition Sonorités d’été Place du Four Mollet Auray samedi 13 juin 2026.
Auray
Exposition Sonorités d’été
Place du Four Mollet Chapelle du St Esprit Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-13
Artiste Félix Blume
Commissaire d’exposition
Sonorités d’été nous fait voyager au coeur des voix de l’eau, avec des mélodies apaisantes et des instants d’évasion.
L’installation monumentale Pluie d’été a été spécialement créée pour la Chapelle du Saint-Esprit, avec les témoignages d’habitant.es d’Auray.
Vernissage le 12 juin à 18h30 .
Place du Four Mollet Chapelle du St Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English : Exposition Sonorités d’été
L’événement Exposition Sonorités d’été Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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