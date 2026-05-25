Batucada brésilienne Départ du Forum Seignosse

Seignosse

Batucada brésilienne

Départ du Forum Départ Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

De 21h à 22h, laissez-vous emporter par une animation en déambulation au Penon, au départ du Forum du Penon à Seignosse Océan.

Plongez dans l’univers vibrant de la batucada brésilienne, où les percussions traditionnelles du Brésil résonnent avec énergie et cadence ent

De 21h à 22h, laissez-vous emporter par une animation en déambulation au Penon, au départ du Forum du Penon à Seignosse Océan.

Plongez dans l’univers vibrant de la batucada brésilienne, où les percussions traditionnelles du Brésil résonnent avec énergie et cadence entraînante.

Un spectacle rythmé et captivant avec l’association Capoeira Malungos SudOuest.

Gratuit, tout public. .

Départ du Forum Départ Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Batucada brésilienne

From 9pm to 10pm, let yourself be carried away by a strolling show at Le Penon, starting from the Forum du Penon in Seignosse Océan.

Immerse yourself in the vibrant world of the Brazilian batucada, where traditional Brazilian percussion instruments resonate with energy and cadence

L’événement Batucada brésilienne Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse