Seignosse

Soirée DJ

Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:45:00

Date(s) :

2026-07-28

Soirée DJ au Forum à Seignosse Océan. A 21h. Gratuit.

Soirée animée par le le Podium Coric Événement.

Quoi de mieux qu’une bonne session de danse au coucher du soleil ? Tous les mardis de l’été, Coric évènements enflammera le forum du Penon avec ses DJ set variés et enflammés !

En famille ou entre amis, venez sauter, chanter et célébrer l’été ensemble au pied de la dune.

A cadre exceptionnel, playlist exceptionnelle !

Forum du Penon, Seignosse Océan.

De 21h à 23h45.

Accès libre et gratuit. .

Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée DJ

DJ night at the Forum in Seignosse Océan. At 9pm. Free admission.

Hosted by Podium Coric Événement.

L’événement Soirée DJ Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse