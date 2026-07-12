Cirque Calypso Seignosse
mercredi 22 juillet 2026 · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Cirque Calypso
Parking de la plage de l’Agréou Seignosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le cirque Calypso, un endroit familial et convivial où rires, poésie et émotions vous attendent !
Spectacle de jongleurs, acrobates, magicien, clowns….
Deux séances 18h et 20h30
Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.
Le cirque Calypso, un endroit familial et convivial où rires, poésie et émotions vous attendent !
Spectacle de jongleurs, acrobates, magicien, clowns…
Deux séances 18h et 20h30
Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.
Tarifs
– enfant 8€
– adulte 12€ .
Parking de la plage de l’Agréou Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Cirque Calypso
Calypso Circus, a family-friendly venue where laughter, poetry and emotion await you!
Jugglers, acrobats, magicians, clowns….
Two sessions: 6pm and 8:30pm
Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.
L’événement Cirque Calypso Seignosse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Seignosse
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