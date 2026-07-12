Informations pratiques

Seignosse

Cirque Calypso

Parking de la plage de l’Agréou Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le cirque Calypso, un endroit familial et convivial où rires, poésie et émotions vous attendent !

Spectacle de jongleurs, acrobates, magicien, clowns….

Deux séances 18h et 20h30

Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.

Le cirque Calypso, un endroit familial et convivial où rires, poésie et émotions vous attendent !

Spectacle de jongleurs, acrobates, magicien, clowns…

Deux séances 18h et 20h30

Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.

Tarifs

– enfant 8€

– adulte 12€ .

Parking de la plage de l’Agréou Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque Calypso

Calypso Circus, a family-friendly venue where laughter, poetry and emotion await you!

Jugglers, acrobats, magicians, clowns….

Two sessions: 6pm and 8:30pm

Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.

L’événement Cirque Calypso Seignosse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Seignosse