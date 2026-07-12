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AGENDA · Seignosse

Cirque Calypso Seignosse

mercredi 22 juillet 2026 · Seignosse

Cirque Calypso Seignosse

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parking de la plage de l'Agréou
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Cirque Calypso

Parking de la plage de l’Agréou Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le cirque Calypso, un endroit familial et convivial où rires, poésie et émotions vous attendent !
Spectacle de jongleurs, acrobates, magicien, clowns….

Deux séances 18h et 20h30
Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.
Le cirque Calypso, un endroit familial et convivial où rires, poésie et émotions vous attendent !
Spectacle de jongleurs, acrobates, magicien, clowns…

Deux séances 18h et 20h30
Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.

Tarifs
– enfant 8€
– adulte 12€   .

Parking de la plage de l’Agréou Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

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English : Cirque Calypso

Calypso Circus, a family-friendly venue where laughter, poetry and emotion await you!
Jugglers, acrobats, magicians, clowns….

Two sessions: 6pm and 8:30pm
Parking de l’Agréou, Seignosse Océan.

L’événement Cirque Calypso Seignosse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Seignosse

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