Seignosse

Apprivoiser l’océan

Plage des Bourdaines Seignosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Vous n’êtes pas très à l’aise avec les vagues ? Vous voulez comprendre et savoir lire l’océan pour vous baigner en toute sécurité ? Hélène, maître nageuse passionnée vous propose une session de 1h30 en petits groupes, pour apprivoiser l’océan.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Vous n’êtes pas très à l’aise avec les vagues ? Vous voulez comprendre et savoir lire l’océan pour vous baigner en toute sécurité ? Vous souhaitez dompter vos appréhensions et initier vos enfants à une bonne pratique de l’océan ?

Hélène, maître nageuse passionnée vous propose une session de 1h30 en petits groupes. La session sera composée d’une partie théorique pour comprendre l’océan et les particularités des plages landaises, puis d’un entraînement à l’eau pour expérimenter les conseils d’Hélène avec des exercices ludiques qui renforceront votre confiance et votre maîtrise de l’eau. Les courants, les baïnes, les vagues, n’auront plus de secrets pour vous !

De 10h à 11h30.

Tout public, dès 6 ans.

Plage des Bourdaines, rdv au poste de secours.

Tarifs

– Adulte 15€

– Enfant de 6 à 12 ans 10€.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Plage des Bourdaines Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Apprivoiser l’océan

Are you uncomfortable with waves? Do you want to understand and read the ocean so you can swim in complete safety? Hélène, a passionate lifeguard, proposes a 1h30 session in small groups, to help you tame the ocean.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Apprivoiser l’océan Seignosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Seignosse