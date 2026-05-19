Seignosse

Découverte du yoga sur la plage

Plage des Estagnots Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Votre professeur de yoga vous attend sur la plage pour vous faire découvrir la pratique du yoga dans un cadre magnifique face à l’océan, en fin de journée. Ce cours est proposé aux yogis débutants.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Votre professeur de yoga vous donne rendez-vous sur la plage pour une séance en plein air face à l’océan, au coucher du soleil. Un moment de détente et de bien-être dans un cadre exceptionnel, idéal pour découvrir le yoga en douceur.

Ce cours est proposé aux yogis débutants.

Plage des Estagnots.

De 19h à 20h.

8€ par participant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

A partir de 16 ans.

A prévoir une tenue confortable, un serviette (ou un tapis) et une gourde d’eau. .

Plage des Estagnots Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Découverte du yoga sur la plage

Your yoga teacher will be waiting for you on the beach to introduce you to the practice of yoga in a magnificent setting facing the ocean, at the end of the day. This class is for beginners.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Découverte du yoga sur la plage Seignosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Seignosse