Le Pouliguen

Batucada flor carioca Déambulation

quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:45:00

fin : 2026-07-15 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez assister à la déambulation Batucada flor carioca sur le quai Jules Sandeau. .

quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Batucada flor carioca Déambulation Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44