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Batucada flor carioca – Déambulation, Quai Jules Sandeau, Le Pouliguen

mercredi 15 juillet 2026 · Quai Jules Sandeau · Le Pouliguen

Batucada flor carioca – Déambulation, Quai Jules Sandeau, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Quai Jules Sandeau
Adresse
Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Adulte, Famille

Batucada flor carioca – Déambulation Mercredi 15 juillet, 20h45 Quai Jules Sandeau Loire-Atlantique

Adulte, Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:45:00+02:00 – 2026-07-15T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T20:45:00+02:00 – 2026-07-15T22:30:00+02:00

Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau.

Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau.

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Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau. Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau. Culture Famille

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