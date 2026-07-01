Batucada flor carioca – Déambulation, Quai Jules Sandeau, Le Pouliguen

Informations pratiques

Batucada flor carioca – Déambulation Mercredi 15 juillet, 20h45 Quai Jules Sandeau Loire-Atlantique

Adulte, Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T20:45:00+02:00 – 2026-07-15T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T20:45:00+02:00 – 2026-07-15T22:30:00+02:00

Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau.

Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau.

Quai Jules Sandeau Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}]

Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau. Venez assister à la déambulation « Batucada flor carioca » sur le quai Jules Sandeau. Culture Famille