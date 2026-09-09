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Bayonne 2026 dans l’objectif, Carreau des Halles Bayonne, Bayonne

samedi 19 septembre 2026 · Carreau des Halles Bayonne · Bayonne

Bayonne 2026 dans l’objectif, Carreau des Halles Bayonne, Bayonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Carreau des Halles Bayonne
Adresse
Quai Dominique Roquebert, 64100 Bayonne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Bayonne 2026 dans l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Carreau des Halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Déambulez à la découverte des lieux photographiés par des artistes du XXe siècle. Observer, ressentir et produire une photographie à l’aide d’un Polaroïd… pour saisir l’atmosphère des lieux et l’évolution d’une ville en 100 ans.
Proposé par le Service Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.

Carreau des Halles Bayonne Quai Dominique Roquebert, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Déambulez à la découverte des lieux photographiés par des artistes du XXe siècle. Observer, ressentir et produire une photographie à l’aide d’un Polaroïd… pour saisir l’atmosphère des lieux et d’une …

Mathieu Prat

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