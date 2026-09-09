Bayonne 2026 dans l’objectif, Carreau des Halles Bayonne, Bayonne

Informations pratiques

Bayonne 2026 dans l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Carreau des Halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Déambulez à la découverte des lieux photographiés par des artistes du XXe siècle. Observer, ressentir et produire une photographie à l’aide d’un Polaroïd… pour saisir l’atmosphère des lieux et l’évolution d’une ville en 100 ans.

Proposé par le Service Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.

Carreau des Halles Bayonne Quai Dominique Roquebert, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Déambulez à la découverte des lieux photographiés par des artistes du XXe siècle. Observer, ressentir et produire une photographie à l’aide d’un Polaroïd… pour saisir l’atmosphère des lieux et d’une …

Mathieu Prat