Bayonne 2026 dans l’objectif, Carreau des Halles Bayonne, Bayonne
samedi 19 septembre 2026 · Carreau des Halles Bayonne · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne 2026 dans l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Carreau des Halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Déambulez à la découverte des lieux photographiés par des artistes du XXe siècle. Observer, ressentir et produire une photographie à l’aide d’un Polaroïd… pour saisir l’atmosphère des lieux et l’évolution d’une ville en 100 ans.
Proposé par le Service Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.
Carreau des Halles Bayonne Quai Dominique Roquebert, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Déambulez à la découverte des lieux photographiés par des artistes du XXe siècle. Observer, ressentir et produire une photographie à l’aide d’un Polaroïd… pour saisir l’atmosphère des lieux et d’une …
Mathieu Prat
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 9 septembre 2026
- Ciap art cyanotype Ciap Lapurdum Bayonne 9 septembre 2026
- Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne 9 septembre 2026
- Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne 9 septembre 2026
- Ca touche, ça touche pas malo lafleur Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 9 septembre 2026