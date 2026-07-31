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Concert d’été en plein air avec chants basques au Club Pottoroak Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Bayonne

mardi 8 septembre 2026 · Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak · Bayonne

Concert d’été en plein air avec chants basques au Club Pottoroak Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Bayonne

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak
Adresse
Allée Catherine de Bourbon
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bayonne

Concert d’été en plein air avec chants basques au Club Pottoroak

Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 19:00:00
fin : 2026-09-08 20:30:00

Date(s) :
2026-09-08

Choeurs d’hommes POTTOROAK et KANTARIMA réunis   .

Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 35 57 38  administration-choeur@pottoroak.fr

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English : Concert d’été en plein air avec chants basques au Club Pottoroak

L’événement Concert d’été en plein air avec chants basques au Club Pottoroak Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne

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