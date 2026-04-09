Bazar : chanson multifruits La Péniche Antipode Paris
Bazar : chanson multifruits La Péniche Antipode Paris vendredi 29 mai 2026.
Le quartet de pop multifruits revient faire tanguer la Péniche Antipode !
Au programme :
des compos qui groovent à 37.8°, juste avant la fièvre, des rythmes latins qui remuent les bassins, de jolis textes pour les amoureux des mots.
L’EP 6 titres « Colibri » sortira une semaine avant : juste le temps de réviser votre Bazar.
Pour les fidèles comme les curieux : premier concert du groupe sous sa nouvelle forme… (il se trame quelque chose)
Bonne humeur de rigueur sur le pont. Écouter Femme debout :
https://bfan.link/femme-debout
Entrée 10€ / 5€ (demandeurs d’emploi, -25 ans, étudiants, personnes en situation de handicap)
Gratuit -12 ans
Paiement sur place (CB, espèces, chèque)
Concert de Bazar, quartet de pop française à trois voix mêlant musique latine, swing et énergie solaire pour une soirée pas piquée des hannetons.
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h30 à 23h00
payant
Entrée 10€ / 5€ (demandeurs d’emploi, -25 ans, étudiants, personnes en situation de handicap)
Gratuit -12 ans
Public adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00
La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris
+33651335673 bazaretbemols@gmail.com https://www.facebook.com/BazaretBemols https://www.facebook.com/BazaretBemols
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