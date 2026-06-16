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Beach basket RD 48 Pont-l’Évêque

Beach basket RD 48 Pont-l’Évêque mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : RD 48

Adresse : Lac Terre d'Auge

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Beach basket

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Faites du sport sur la plage du Lac Terre d’Auge
Rendez-vous sur la plage du lac, mise à dispositon du matériel.
Ouvert à tous !   .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15 

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English : Beach basket

Get active on the beach at Lac Terre d’Auge

L’événement Beach basket Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme

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