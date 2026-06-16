Beach basket RD 48 Pont-l’Évêque
Beach basket RD 48 Pont-l’Évêque mercredi 15 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Beach basket
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Faites du sport sur la plage du Lac Terre d’Auge
Rendez-vous sur la plage du lac, mise à dispositon du matériel.
Ouvert à tous ! .
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Beach basket
Get active on the beach at Lac Terre d’Auge
L’événement Beach basket Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Conférence La guerre mondiale n’aura pas lieu Pré2 Pont-l’Évêque 19 juin 2026
- Rencontre dédicace avec Alain Decker Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 19 juin 2026
- Fête de la musique 20 & 21 juin Pont-l’Évêque 20 juin 2026
- Micro-découverte L’art du costume de scène Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 20 juin 2026
- Conférence Histoires d’art Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 20 juin 2026