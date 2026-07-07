Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier ARTO’ > Pierre Charpin > Recoller les morceaux > Atelier 3-6 ans

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier 3-6 ans

Réalisation d’une œuvre inspirée du travail de Pierre Charpin . Création de tampons insolites, peinture. .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Atelier ARTO’ > Pierre Charpin > Recoller les morceaux > Atelier 3-6 ans

Workshop for 3–6-year-olds

L’événement Atelier ARTO’ > Pierre Charpin > Recoller les morceaux > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Terre d’Auge Tourisme