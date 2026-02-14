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AGENDA · Pont-l'Évêque

Club E-Sport Pont-l’Évêque

mardi 7 juillet 2026 · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
2 Place du Maréchal Foch
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Club E-Sport

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

L’EPN continue ses soirées
jeux-vidéo pendant tout le mois
de juillet. Venez vivre de bons
moments sur vos jeux préférés,
seul ou à plusieurs et toujours
dans la meilleure ambiance
gaming !
L’EPN continue ses soirées
jeux-vidéo pendant tout le mois
de juillet. Venez vivre de bons
moments sur vos jeux préférés,
seul ou à plusieurs et toujours
dans la meilleure ambiance
gaming ! Sur inscription et à
partir de 10 ans. Gratuit.   .

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

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English : Club E-Sport

The EPN is continuing its
video game evenings throughout
July. Come and have a great
time playing your favourite games,
on your own or with friends, and always
in the best
gaming atmosphere!

L’événement Club E-Sport Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme

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