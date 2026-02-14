Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Club E-Sport

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

L’EPN continue ses soirées

jeux-vidéo pendant tout le mois

de juillet. Venez vivre de bons

moments sur vos jeux préférés,

seul ou à plusieurs et toujours

dans la meilleure ambiance

gaming !

L’EPN continue ses soirées

jeux-vidéo pendant tout le mois

de juillet. Venez vivre de bons

moments sur vos jeux préférés,

seul ou à plusieurs et toujours

dans la meilleure ambiance

gaming ! Sur inscription et à

partir de 10 ans. Gratuit. .

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Club E-Sport

The EPN is continuing its

video game evenings throughout

July. Come and have a great

time playing your favourite games,

on your own or with friends, and always

in the best

gaming atmosphere!

L’événement Club E-Sport Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme