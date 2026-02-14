Club E-Sport Pont-l’Évêque
mardi 7 juillet 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Club E-Sport
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28
L’EPN continue ses soirées
jeux-vidéo pendant tout le mois
de juillet. Venez vivre de bons
moments sur vos jeux préférés,
seul ou à plusieurs et toujours
dans la meilleure ambiance
gaming !
L’EPN continue ses soirées
jeux-vidéo pendant tout le mois
de juillet. Venez vivre de bons
moments sur vos jeux préférés,
seul ou à plusieurs et toujours
dans la meilleure ambiance
gaming ! Sur inscription et à
partir de 10 ans. Gratuit. .
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : Club E-Sport
The EPN is continuing its
video game evenings throughout
July. Come and have a great
time playing your favourite games,
on your own or with friends, and always
in the best
gaming atmosphere!
L’événement Club E-Sport Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme
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