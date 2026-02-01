Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque

L’ancienne prison de Pont-l’Évêque a été construite en 1823 par l’architecte Harou Romain. C’est un très rare exemple en France d’édifice de l’administration pénitentiaire conservé après sa fermeture, le sort habituellement réservé étant la démolition ou une transformation.

Elle est particulièrement connue comme La Joyeuse Prison , du titre du film d’André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl sorti en 1956, qui s’inspire de l’histoire vraie d’un gardien chef laissant un peu trop de libertés à des détenus.

Avant cela, elle fit les grands titre des journaux en étant le théâtre de l’évasion du célèbre détenu Renée La Canne en 1949.

Avec notre guide, partez à la découverte de 200 ans d’histoire, de la Seconde Restauration à la période de l’occupation allemande jusqu’à nos jours. .

English : Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque

The former Pont-l?Évêque prison was built in 1823 by the architect Harou Romain. It is a rare example in France of a prison administration building that has been preserved after closure, the usual fate being demolition or conversion.

