Fête de la musique 20 & 21 juin Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Fête de la musique 20 & 21 juin

Ville de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La ville de Pont-l’Évêque en lien avec l’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque, l’Office Municipal d’Animation, et les commerçants participants vous propose une fête de la musique inédite !

La ville de Pont-l’Évêque en lien avec l’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque, l’Office Municipal d’Animation, et les commerçants participants vous propose une fête de la musique inédite !

[Programme du samedi 20 juin]

La BAND’AOP jouera avec l’harmonie junior de l’école de musique, le groupe MGB et Les z’arts d’Eure.

Voici le programme pour venir les acclamer.

16H Jardins de l’Office de Tourisme Les z’arts d’Eure

16H25 jardin derrière l’église harmonie municipale junior

16H50 cinéma Le Concorde Fanfare BAND’AOP

17H15 place du Palais de justice Fanfare MGB

Grande déambulation Départ 17H45 depuis la place du Palais de justice jusqu’à 18h30- Déambulation de plusieurs fanfares dans le centre ville de Pont-l’Évêque.

[Programme du dimanche 21 juin]

[ Scène Place du Maréchal Foch, Parvis du Pré² et du Marché couvert ]

15h-16h École de musique Terre d’Auge ensemble de clarinettes, cordes, flûtes

17h Harmonie municipale de Pont l’évêque fait son cinéma.

18h30 MGB fanfare de rue.

19h30 Ateliers musiques actuelles Collège G. FLAUBERT.

20h30 Izambar cover Reggae Rock.

21h30 Red Moon Tribute to Hendrix.

[Scène Place du Tribunal]

[ 18h30 à 20h30] Concert programmation à paraitre

[Scènes du Quartier Saint-Melaine ] ( Horaires et programmation à paraitre)

18h Concert Chez Maguy Restaurant

Horaires à paraitre La Bouquinerie Gourmande

18h Concert Librairie La distillerie .

Ville de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie mairie@pontleveque.fr

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English : Fête de la musique 20 & 21 juin

The town of Pont-l’Évêque, in association with the Pont-l’Évêque Municipal Band, the Office Municipal d’Animation and participating shopkeepers, is organising a unique music festival!

L’événement Fête de la musique 20 & 21 juin Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Terre d’Auge Tourisme