Festival enfance Pôle enfance Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Festival enfance

Pôle enfance Terre d’Auge 7 rue de la Vicomté Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Ateliers, éveil, jeux, spectacle.

Ouvert à tous !

Une journée spécialement consacrée aux enfants.

Au programme ateliers, éveil, jeux et spectacle.

Restauration sur place, ateliers libres et sur réservation. .

Pôle enfance Terre d’Auge 7 rue de la Vicomté Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Festival enfance

Workshops, early-learning activities, games and shows.

L’événement Festival enfance Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Terre d’Auge Tourisme