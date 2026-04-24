Festival enfance Pôle enfance Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Festival enfance Pôle enfance Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 6 juin 2026.
Pont-l’Évêque
Festival enfance
Pôle enfance Terre d’Auge 7 rue de la Vicomté Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Ateliers, éveil, jeux, spectacle.
Ouvert à tous !
Une journée spécialement consacrée aux enfants.
Au programme ateliers, éveil, jeux et spectacle.
Restauration sur place, ateliers libres et sur réservation. .
Pôle enfance Terre d’Auge 7 rue de la Vicomté Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
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English : Festival enfance
Workshops, early-learning activities, games and shows.
L’événement Festival enfance Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Terre d’Auge Tourisme
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