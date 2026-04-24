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Festival enfance Pôle enfance Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Festival enfance Pôle enfance Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pôle enfance Terre d'Auge

Adresse : 7 rue de la Vicomté

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Festival enfance

Pôle enfance Terre d’Auge 7 rue de la Vicomté Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Ateliers, éveil, jeux, spectacle.
Ouvert à tous !
Une journée spécialement consacrée aux enfants.
Au programme ateliers, éveil, jeux et spectacle.
Restauration sur place, ateliers libres et sur réservation.   .

Pôle enfance Terre d’Auge 7 rue de la Vicomté Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie  

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English : Festival enfance

Workshops, early-learning activities, games and shows.

L’événement Festival enfance Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Terre d’Auge Tourisme

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