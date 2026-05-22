Conférence Histoires d’art Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Conférence Histoires d’art Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Broder/ coller, et explorer l’histoire des textiles à travers des ateliers ludiques. Découvre les collections du musée numérique autour des étoffes, de la dentelle, des métiers à tisser et des savoir-faire anciens qui transforment le fil en tissu.

✎ la Micro-Folie propose la projection d’une conférence d’un maître de conférences consacrée au Japonisme et à son influence sur les artistes et collectionneurs du XIXe siècle.

Accessible via la vidéothèque Micro-Folie, cette conférence explore comment estampes, objets et motifs venus du Japon ont profondément renouvelé le regard des artistes européens, inspirant notamment les avant-gardes et les grands peintres de la modernité.

Sur réservation (gratuit/ adulte)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

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English : Conférence Histoires d’art Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle

Embroider, glue and explore the history of textiles through fun workshops. Discover the digital museum’s collections of fabrics, lace, weaving looms and the ancient skills that transform thread into fabric.

L’événement Conférence Histoires d’art Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Terre d’Auge Tourisme