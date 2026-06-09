Rencontre dédicace avec Alain Decker Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Rencontre dédicace avec Alain Decker

Librairie La Distillerie 7 Place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Polar Les Fantômes de San Diego, Plon, 2026

Les Fantômes de San Diego plonge le lecteur dans une enquête sur fond de malédiction ancestrale, où une série de meurtres à la fois fascinants et mystérieux semble être reliée à la comédie musicale culte Le Fantôme de l’Opéra . Selon Grégoire DELACOURT, écrivain (La Liste de mes envies) Alain DECKER comptera bientôt parmi les plus grandes plumes du polar français . .

Librairie La Distillerie 7 Place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Rencontre dédicace avec Alain Decker

Thriller Les Fantômes de San Diego, Plon, 2026

L’événement Rencontre dédicace avec Alain Decker Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Terre d’Auge Tourisme