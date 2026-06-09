Rencontre dédicace avec Alain Decker Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Rencontre dédicace avec Alain Decker Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque vendredi 19 juin 2026.
Pont-l’Évêque
Rencontre dédicace avec Alain Decker
Librairie La Distillerie 7 Place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 20:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Polar Les Fantômes de San Diego, Plon, 2026
Les Fantômes de San Diego plonge le lecteur dans une enquête sur fond de malédiction ancestrale, où une série de meurtres à la fois fascinants et mystérieux semble être reliée à la comédie musicale culte Le Fantôme de l’Opéra . Selon Grégoire DELACOURT, écrivain (La Liste de mes envies) Alain DECKER comptera bientôt parmi les plus grandes plumes du polar français . .
Librairie La Distillerie 7 Place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Rencontre dédicace avec Alain Decker
Thriller Les Fantômes de San Diego, Plon, 2026
L’événement Rencontre dédicace avec Alain Decker Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Terre d’Auge Tourisme
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