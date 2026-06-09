Concert Trio Tout Bas Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Concert Trio Tout Bas Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque vendredi 3 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Concert Trio Tout Bas
Librairie La Distillerie 7 Place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 20:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Basson, violoncelle, contrebasse, lecture.
Bruno Godard: basson, composition, arrangements
Jean-Christophe Masson: violoncelle, composition, arrangements
Doriane Dezou contrebasse, lecture, composition, arrangements
Le trio Tout Bas se nomme ainsi parce qu’il est constitué d’instruments graves et que sa musique accompagne des textes forts qui se disent à voix douce pour mieux les faire entendre. Il s’agit d’un programme tout à fait inédit, original à tous points de vue, accessible et reflétant des émotions communes, intemporelles et profondes.
Ainsi, le plus naturellement du monde, Bach, Boby Lapointe, Anne Sylvestre, des musique répétitives ou improvisées, Marcelline Desbordes Valmore, Sully Prudomme etc. se rencontrent en un moment chargé d’émotions. Ils causent des enfants, de la nature, des peines du monde, de désirs…
Entrée libre sur réservation.
Participation au chapeau. .
Librairie La Distillerie 7 Place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Concert Trio Tout Bas
Bassoon, cello, double bass, reading.
L’événement Concert Trio Tout Bas Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Terre d’Auge Tourisme
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