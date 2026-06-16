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Après-midi jeux à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Après-midi jeux à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Lac Terre d'Auge

Adresse : LaCabane

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Après-midi jeux à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Jeux de société au grand air
Tout public.
L’Association Pontépiscojeux apporte ses jeux de société pour vous amuser au grand air.   .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77  contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Après-midi jeux à LaCabane

Outdoor board games

L’événement Après-midi jeux à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme

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