Après-midi jeux à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Après-midi jeux à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Jeux de société au grand air

Tout public.

L’Association Pontépiscojeux apporte ses jeux de société pour vous amuser au grand air. .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Après-midi jeux à LaCabane

Outdoor board games

L’événement Après-midi jeux à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme