Après-midi jeux à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Après-midi jeux à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 4 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Après-midi jeux à LaCabane
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Jeux de société au grand air
Tout public.
L’Association Pontépiscojeux apporte ses jeux de société pour vous amuser au grand air. .
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Après-midi jeux à LaCabane
Outdoor board games
L’événement Après-midi jeux à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
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