Visite apéritive de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Visite apéritive de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque mardi 7 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Visite apéritive de Pont-l’Évêque
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Patrimoine et dégustation
Au fil de votre découverte, les anecdotes se succèderont au travers des personnalités et des demeures qui ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque.
De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, les anecdotes du fil des siècles seront dévoilées.
En fin de visite, nous partagerons un moment d’échange autour d’une dégustation de cidre et de jus de pomme.
Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Visite apéritive de Pont-l’Évêque
Heritage and tasting
L’événement Visite apéritive de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Terre d’Auge Tourisme
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