Beach party à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

vendredi 7 août 2026 · La Cave des Tontons · Le Barp

Informations pratiques

Le Barp

Beach party à La Cave des Tontons

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

LA CAVE DES TONTONS

Dès le début de soirée, Rolland sera présent avec sa rôtissoire L’Eyre Dorée et ses plats qui font sa réputation.

Le principe est simple venez en tenue de plage ou avec tout ce qui vous rappelle les vacances (maillot, bouée, lunettes de soleil, panama, seau, pelle à sable…).

Cette soirée sera également la dernière avant la fermeture annuelle. Passez une soirée chaleureuse et mémorable, l’occasion de retrouver de nombreux habitants du Barp et du Val de l’Eyre pour partager ce beau moment ensemble

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02 .

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

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English : Beach party à La Cave des Tontons

L’événement Beach party à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Val de l’Eyre