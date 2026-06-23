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Beach Rugby Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Agon-Coutainville

Beach Rugby Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Agon-Coutainville

Beach Rugby Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Agon-Coutainville vendredi 28 août 2026.

Lieu
Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin
Adresse
Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Agon-Coutainville

Beach Rugby

Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Beach Rugby sans plaquage, suivi d’un verre en bord de mer, 7-77 ans.   .

Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 7 67 47 88 09  rcpc.secretaire@outlook.fr

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English : Beach Rugby

L’événement Beach Rugby Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme

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