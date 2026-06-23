Beach Rugby Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Agon-Coutainville
Beach Rugby Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Agon-Coutainville vendredi 28 août 2026.
Agon-Coutainville
Beach Rugby
Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Beach Rugby sans plaquage, suivi d’un verre en bord de mer, 7-77 ans. .
Terrain de rugby, stade Jean-Gachassin Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 7 67 47 88 09 rcpc.secretaire@outlook.fr
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English : Beach Rugby
L’événement Beach Rugby Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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