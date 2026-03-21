Saint-Aubin-sur-Mer

Beach wrestling Normandie

Plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le beach wrestling, la lutte accessible à tous!

Une activité sportive fun et facile à pratiquer sur le sable, ouverte à tous les âges et tous les niveaux, pour découvrir la lutte en s’amusant.

Rencontre, initiation ouverte à tous, les débutants sont les bienvenus, enfants, ados et adultes.

De 10h30 à 18h, rdv sur la plage. .

Plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr

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English : Beach wrestling Normandie

L’événement Beach wrestling Normandie Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre