Beach wrestling Normandie Saint-Aubin-sur-Mer
Beach wrestling Normandie Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Beach wrestling Normandie
Plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le beach wrestling, la lutte accessible à tous!
Une activité sportive fun et facile à pratiquer sur le sable, ouverte à tous les âges et tous les niveaux, pour découvrir la lutte en s’amusant.
Rencontre, initiation ouverte à tous, les débutants sont les bienvenus, enfants, ados et adultes.
De 10h30 à 18h, rdv sur la plage. .
Plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr
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English : Beach wrestling Normandie
L’événement Beach wrestling Normandie Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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