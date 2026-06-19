Beast Binic Summer Fest le 29 juillet 2026 @Parc du Thabor Parc du Thabor Rennes
Beast Binic Summer Fest le 29 juillet 2026 @Parc du Thabor Parc du Thabor Rennes mercredi 29 juillet 2026.
Beast Binic Summer Fest le 29 juillet 2026 @Parc du Thabor Parc du Thabor Rennes Mercredi 29 juillet, 17h00
Cette année encore IDO organise en partenariat avec Beast Records et La Nef D Fous, le Beast Binic Summer Fest à Rennes. Rendez-vous le 29 juillet 2026 au Parc du Thabor pour une soirée 100% rock.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T23:50:00.000+02:00
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Parc du Thabor Pl. Saint-Mélaine, 35000 Rennes Rennes
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