Beatles in Jazz Le Son de la Terre PARIS 05
Beatles in Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 18 janvier 2026.
Polycolor Group vous propose ce voyage musical entre la Caverne de Liverpool et les clubs de Hambourg.
Sylvestre Planchais : guitares et arrangements
Pascal Bivalski : vibraphone
José Fallot : basse
Etienne Brachet : batterie
Paul McCartney & John Lennon : compositions
JACP Productions
La musique des Beatles revisitée par le prisme du Jazz, arrangements propices aux improvisations des Fab Four Jazzmen.
Le dimanche 18 janvier 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-18T19:00:00+01:00
fin : 2026-01-18T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-18T18:00:00+02:00_2026-01-18T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05