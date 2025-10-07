Beatles in Jazz Le Son de la Terre PARIS 05

Beatles in Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 18 janvier 2026.

Polycolor Group vous propose ce voyage musical entre la Caverne de Liverpool et les clubs de Hambourg.

Sylvestre Planchais : guitares et arrangements

Pascal Bivalski : vibraphone

José Fallot : basse

Etienne Brachet : batterie

Paul McCartney & John Lennon : compositions

JACP Productions

La musique des Beatles revisitée par le prisme du Jazz, arrangements propices aux improvisations des Fab Four Jazzmen.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05