Beats & Beer Brasserie Cheval L’Atelier Toul

La première édition de la soirée Beats & Beer de la Brasserie Cheval est annoncée !
(Re)découvrez des artistes comme Gomar, Maellan Delgado ou encore Fougère ; tout en profitant du bar et d’une restauration sur place.
Bonne nouvelle pour les amateurs de chinerie, la Fripe C’est Chic sera ouverte pendant l’événement !
Entrée prix libre
Tout public
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
English :
The first edition of Brasserie Cheval’s Beats & Beer evening has been announced!
(Re)discover artists such as Gomar, Maellan Delgado and Fougère, while enjoying a bar and on-site catering.
Good news for chinerie fans: Fripe C’est Chic will be open during the event!
Free admission
