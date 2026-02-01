Beats & Beer Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Beats & Beer Brasserie Cheval

La première édition de la soirée Beats & Beer de la Brasserie Cheval est annoncée !

(Re)découvrez des artistes comme Gomar, Maellan Delgado ou encore Fougère ; tout en profitant du bar et d’une restauration sur place.

Bonne nouvelle pour les amateurs de chinerie, la Fripe C’est Chic sera ouverte pendant l’événement !

Entrée prix libre. Tout public.

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

English :

The first edition of Brasserie Cheval’s Beats & Beer evening has been announced!

(Re)discover artists such as Gomar, Maellan Delgado and Fougère, while enjoying a bar and on-site catering.

Good news for chinerie fans: Fripe C’est Chic will be open during the event!

Free admission

