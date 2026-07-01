Informations pratiques

Mazeray

Beau FestyVal

Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Le Beau festyval, c’est la fête en plein air par excellence concerts, spectacles de rue et animations pour tous dans un écrin de verdure et avec un esprit guinguette.

.

Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 46 info@beaufief.oneline

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Beau FestyVal Mazeray a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge