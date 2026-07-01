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AGENDA · Mazeray

Beau FestyVal Mazeray

vendredi 17 juillet 2026 · Mazeray

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Parc de Beaufief
Ville
17400 Mazeray
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mazeray

Beau FestyVal

Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

Le Beau festyval, c’est la fête en plein air par excellence concerts, spectacles de rue et animations pour tous dans un écrin de verdure et avec un esprit guinguette.
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Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 46  info@beaufief.oneline

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English :

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L’événement Beau FestyVal Mazeray a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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