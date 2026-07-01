AGENDA · Mazeray
Beau FestyVal Mazeray
vendredi 17 juillet 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Beau FestyVal
Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Le Beau festyval, c’est la fête en plein air par excellence concerts, spectacles de rue et animations pour tous dans un écrin de verdure et avec un esprit guinguette.
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Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 46 info@beaufief.oneline
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L’événement Beau FestyVal Mazeray a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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