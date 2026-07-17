Beaupré-sur-la-Lys : Exposition, Chapelle Saint-Riquier, La Gorgue

Informations pratiques

Beaupré-sur-la-Lys : Exposition 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Riquier Nord

Public limité à 15 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Exposition d’une partie du mobilier archéologique provenant du site archéologique de l’ancienne abbaye cistercienne des cisterciennes de Beaupré-sur-la-Lys (pavements décorés, drains, tuiles vernissées, éléments d’architecture, objets de la vie quotidienne).

– Panneaux descriptifs des bâtiments du carré abbatial (logis de l’abbesse, aile du réfectoire, aile du chapitre, puits du cloître…).

– Panneaux évoquant les aérodromes militaires britanniques de la presqu’île de Beaupré pendant la Première Guerre Mondiale et les escadrilles qui s’y sont succédé dès la fin de 1914 jusqu’au mois d’avril 1918.

– Exposition d’uniformes d’aviateurs (d’époque et copies), d’objets et de documents liés à l’occupation militaire du site.

– Patrimoine de la Photographie : ‘Le site de l’abbaye de Beaupré-sur-la-Lys au fil du temps’

Pour plus d’info :

contact.abess@gmail.com

retrouvez-nous également sur FB : @beaupresurlalys

Chapelle Saint-Riquier 1bis rue de l’abbaye de Beaupré La Gorgue 59253 Nord Hauts-de-France http://abbaye.beaupre.free.fr/abess/ https://www.facebook.com/Beaupresurlalys/?locale=fr_FR [{« link »: « mailto:contact.abess@gmail.com »}] Chapelle désacralisée Saint-Riquier de l’ancien EHPAD de La Gorgue – Cette chapelle, aujourd’hui patrimoine municipal de la ville de La Gorgue, est à l’usage de l’association Abbaye de Beaupré Etude et Sauvegarde du Site qui s’attache notamment à faire connaître le site de Beaupré-sur-la-Lys et l’histoire qui s’y rattache. Accès limité à 15 visiteurs à la fois. . Il n’est pas prévu d’équipement permettant d’accueillir les personnes présentant un handicap ; une aide pourra néanmoins être apportée sur place.

Exposition d’une partie du mobilier archéologique provenant du site archéologique de l’ancienne abbaye des cisterciennes de Beaupré-sur-la-Lys (pavements décorés, drains, tuiles de la…

© S. Comini