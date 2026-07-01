« Cosmos en Plein Cadre », La Gorgue, La Gorgue

Informations pratiques

« Cosmos en Plein Cadre » Vendredi 2 octobre, 18h30 La Gorgue Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Le cosmos, s’invite à la médiathèque : « Le ciel appartient à tout le monde et il est accessible à tout un chacun ».

Prêts pour un voyage vers l’infini ? L’association Club d’Astronomie du Dunkerquois (CAD) vous présente sa nouvelle exposition photo : « Le cosmos dans le CADre ».

de 18h30 à 20h: Une conférence : « Depuis l’Aube de l’Humanité, lever les yeux vers le ciel a été de tous temps une source de questionnement et d’émotions. »

De 20 h à 21h30 : Soirée d’Observation du ciel – dans le jardin public animé par le Club d’Astronomie ( Si météo favorable )

La Gorgue 1 rue de Béthune La Gorgue 59253 Nord Hauts-de-France 0328408193 https://www.ville-lagorgue.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 40 81 93 »}]

Biblis en folie 2026

© credit photo club astronomie du dunkerquois