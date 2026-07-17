Visite guidée du site archéologique de Beaupré-sur-la-Lys, Site archéologique de l’abbaye de Beaupré-sur-la-Lys, La Gorgue

Informations pratiques

Visite guidée du site archéologique de Beaupré-sur-la-Lys 19 et 20 septembre Site archéologique de l’abbaye de Beaupré-sur-la-Lys Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’enclos abbatial et des vestiges de l’abbaye (fondations du carré abbatial avec son cloître, son logis abbatial, son réfectoire et sa salle du chapitre). L’histoire du site est retracée : son abbaye cistercienne et son occupation militaire par une dizaine d’escadrons du Royal Flying Corps et de la Royal Air Force et d’unités de l’Indian Army pendant la Première Guerre Mondiale.

Patrimoine de la Photographie : la visite commentée est assortie de documents iconographiques des lieux.

N.B. : la visite pourra être complétée par l’exposition située à la chapelle désacralisée (ex Chapelle Saint-Riquier) de l’ancien Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de La Gorgue, au 1bis rue de l’abbaye de Beaupré. Pour des raisons de sécurité, le quota de visiteurs est limité à 15 personnes à la fois. Il n’est pas prévu d’équipement permettant d’accueillir les personnes présentant un handicap ; une aide pourra néanmoins être apportée sur place.

Pour plus d’info :

contact.abess@gmail.com

retrouvez-nous sur FB : @beaupresurlalys

Site archéologique de l’abbaye de Beaupré-sur-la-Lys Rue de l’abbaye de Beaupré – La Gorgue La Gorgue 59253 Nord Hauts-de-France +33 (0)328493846 http://abbaye.beaupre.free.fr/abess https://fr-fr.facebook.com/Beaupresurlalys/ [{« link »: « mailto:contact.abess@gmail.com »}] Située sur la commune de La Gorgue (Nord), entre Flandre et Artois, en bordure de la rivière Lys et près du confluent avec la Lawe, l’abbaye de N.-D. de Beaupré-sur-la-Lys est une maison féminine devenue cistercienne tardivement, vers 1221, lorsque les seigneurs de Béthune de l’époque décident de donner un plus grand monastère à une communauté d’un village voisin.

Beaupré, et sa communauté presque toujours constante d’une petite quarantaine de moniales, réussit à traverser toutes les crises et toutes les guerres, voyant se succéder les Comtes de Flandre, les Ducs de Bourgogne et les souverains d’Espagne, pour passer ensuite au Royaume de France, avant d’être supprimée à la Révolution. Beaupré est ensuite démontée à des fins spéculatives, à l’exception de nombreuses substructions et de la ferme abbatiale qui ne disparut qu’au siècle dernier. Lors de la Grande Guerre, les terres et la ferme de l’abbaye de Beaupré ont accueilli un aérodrome militaire britannique permanent, sur lequel ont stationné une dizaine d’escadrons du Royal Flying Corps et de la Royal Air Force et y ont vécu plus de 3000 personnes.

Après une fouille partielle, en 1991-1992, révélant un important mobilier de l’abbaye elle-même (pierres tombales, pavements décorés, monnaies européennes de toutes époques, objets de la vie quotidienne), et de l’occupation militaire (équipement, vie quotidienne, armement et munitions), le site archéologique présente un plan au sol presque complet du carré abbatial. Parking sur place, au bout de la voie pavée

Visite guidée de l’enclos abbatial et des vestiges de l’abbaye (fondations du carré abbatial avec son cloître, son logis abbatial, son réfectoire et sa salle du chapitre). L’histoire du site est : et…

© N. Vanbrugghe