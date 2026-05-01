Beaurevoir Parcours de Santé Beaurevoir
Beaurevoir Parcours de Santé Beaurevoir samedi 23 mai 2026.
Beaurevoir
Beaurevoir Parcours de Santé
Rue de Ponchaux Beaurevoir Aisne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’association des donneurs de Sang de Beaurevoir organise un parcours de santé le samedi 23 mai !
Rendez-vous devant le local associatif situé rue de Ponchaux. Inscriptions à partir de 13h45.
Deux parcours pédestres de 5 et 10 kilomètres.
L’association des donneurs de Sang de Beaurevoir organise un parcours de santé le samedi 23 mai !
Rendez-vous devant le local associatif situé rue de Ponchaux. Inscriptions à partir de 13h45.
Deux parcours pédestres de 5 et 10 kilomètres. .
Rue de Ponchaux Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 41 08
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English :
The Beaurevoir Blood Donors’ Association is organizing a fitness trail on Saturday May 23!
Meet in front of the association premises on rue de Ponchaux. Registration from 1.45pm.
Two routes of 5 and 10 kilometers.
L’événement Beaurevoir Parcours de Santé Beaurevoir a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois
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