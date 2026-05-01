Beaurevoir

Beaurevoir Parcours de Santé

Rue de Ponchaux Beaurevoir Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’association des donneurs de Sang de Beaurevoir organise un parcours de santé le samedi 23 mai !

Rendez-vous devant le local associatif situé rue de Ponchaux. Inscriptions à partir de 13h45.

Deux parcours pédestres de 5 et 10 kilomètres.

L’association des donneurs de Sang de Beaurevoir organise un parcours de santé le samedi 23 mai !

Rendez-vous devant le local associatif situé rue de Ponchaux. Inscriptions à partir de 13h45.

Deux parcours pédestres de 5 et 10 kilomètres. .

Rue de Ponchaux Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 41 08

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English :

The Beaurevoir Blood Donors’ Association is organizing a fitness trail on Saturday May 23!

Meet in front of the association premises on rue de Ponchaux. Registration from 1.45pm.

Two routes of 5 and 10 kilometers.

L’événement Beaurevoir Parcours de Santé Beaurevoir a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois