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AGENDA · Beaurières

BEAURIÈRES FÊTE LE 14 JUILLET Beaurières

mardi 14 juillet 2026 · Beaurières

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
CHEMIN DE LA DIGUE
Ville
26310 Beaurières
Département
Drôme
Tarif
10 10 REPAS

Beaurières

BEAURIÈRES FÊTE LE 14 JUILLET

CHEMIN DE LA DIGUE Beaurières Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

REPAS

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :
2026-07-14

De nombreuses animations pour tous seront proposées tout au long de la journée.
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CHEMIN DE LA DIGUE Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 41 24 63  info.mairie.beaurieres@gmail.com

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English :

A wide variety of activities for everyone will be offered throughout the day.

L’événement BEAURIÈRES FÊTE LE 14 JUILLET Beaurières a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Diois