AGENDA · Riec-sur-Bélon
Bébé bouquine Biblis en folie Médiathèque Riec-sur-Bélon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Bébé bouquine Biblis en folie
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Séance spéciale de bébé bouquine pour bouger, déambuler, grimper, jouer, découvrir de nouvelles histoires dans la médiathèque. .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
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English :
L’événement Bébé bouquine Biblis en folie Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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