Bébé bouquine Biblis en folie Médiathèque Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine Biblis en folie

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Séance spéciale de bébé bouquine pour bouger, déambuler, grimper, jouer, découvrir de nouvelles histoires dans la médiathèque. .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

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English :

L’événement Bébé bouquine Biblis en folie Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS