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AGENDA · Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine Biblis en folie Médiathèque Riec-sur-Bélon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Rue des Gentilshommes
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine Biblis en folie

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Séance spéciale de bébé bouquine pour bouger, déambuler, grimper, jouer, découvrir de nouvelles histoires dans la médiathèque.   .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40 

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English :

L’événement Bébé bouquine Biblis en folie Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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