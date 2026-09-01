Bébé butine, bébé bouquine Bibliothèque Au Bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Informations pratiques

Merville-Franceville-Plage

Bébé butine, bébé bouquine

Bibliothèque Au Bord des Mots 2 avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:15:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Des histoires à raconter, des comptines à fredonner… dans une ambiance chaleureuse, votre enfant se laisse emporter par la magie des mots ! (De 0 à ans Adulte accompagnateur). 09h15 ou 10h15.

Des histoires à raconter, des comptines à fredonner, des livres à manipuler en toute liberté… Dans une ambiance chaleureuse, un atelier dans lequel votre enfant se laisse emporter par la magie des mots ! De 0 à 3 ans Adulte accompagnateur. 09h15 ou 10h15. .

Bibliothèque Au Bord des Mots 2 avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70 bibli-merville-franceville@orange.fr

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English : Bébé butine, bébé bouquine

Stories to tell, rhymes to hum? in a warm atmosphere, your child will be carried away by the magic of words! (Ages 0 to 3 Accompanying adult). 09:15 or 10:15 a.m.

L’événement Bébé butine, bébé bouquine Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge