Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville au cœur du débarquement

Départ de l’office de tourisme Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Visite guidée de Merville-Franceville-Plage, une plongée dans l’histoire.

Le 5 juin 1944, veille du D-Day, la tranquille station balnéaire de Merville-Franceville-Plage devient un véritable enjeu pour la réussite du Débarquement.

Cette visite guidée vous apprend comment s’est montée cette incroyable opération stratégique et militaire, mais aussi le rôle joué par la ville, ses habitants, ses occupants allemands et les premiers parachutistes britanniques.

Inscription obligatoire dans l’un de nos 4 offices de tourismes ou en ligne sur www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique .

Départ de l’office de tourisme Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57 merville-franceville-plage@ncpa-tourisme.fr

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English : Merville-Franceville au cœur du débarquement

Guided tour of Merville-Franceville-Plage, a dive into history.

L’événement Merville-Franceville au cœur du débarquement Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Normandie Pays d’Auge