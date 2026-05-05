Des gravelots sur nos plages, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage

Des gravelots sur nos plages Samedi 20 juin, 14h30 Parking de la Redoute, chemin de la baie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Cet oiseau emblématique se reproduit dans l’estuaire de l’Orne. Il pond ses œufs à même le sol et se trouve à la merci de multiples dangers. Venez découvrir le gravelot à collier interrompu, dont 20% de la population française se reproduit sur les côtes normandes.

(2-6km/2h30) – NIveau 1

Parking de la Redoute, chemin de la baie Parking de la Redoute, chemin de la baie MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}, {« type »: « email », « value »: « james.jean-baptiste@gonm.org »}]

Cet oiseau emblématique se reproduit dans l’estuaire de l’Orne. Il pond ses œufs à même le sol et se trouve à la merci de multiples dangers. Venez découvrir le gravelot à collier interrompu, dont …