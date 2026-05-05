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Des gravelots sur nos plages, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage

Des gravelots sur nos plages, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage

Des gravelots sur nos plages, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parking de la Redoute, chemin de la baie

Adresse : Parking de la Redoute, chemin de la baie MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Ville : 14810 Merville-Franceville-Plage

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Des gravelots sur nos plages Samedi 20 juin, 14h30 Parking de la Redoute, chemin de la baie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Cet oiseau emblématique se reproduit dans l’estuaire de l’Orne. Il pond ses œufs à même le sol et se trouve à la merci de multiples dangers. Venez découvrir le gravelot à collier interrompu, dont 20% de la population française se reproduit sur les côtes normandes.
(2-6km/2h30) – NIveau 1

Parking de la Redoute, chemin de la baie Parking de la Redoute, chemin de la baie MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}, {« type »: « email », « value »: « james.jean-baptiste@gonm.org »}]
Cet oiseau emblématique se reproduit dans l’estuaire de l’Orne. Il pond ses œufs à même le sol et se trouve à la merci de multiples dangers. Venez découvrir le gravelot à collier interrompu, dont …

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