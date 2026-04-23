Concert annuel de la chorale Les Trois P’tites Notes rue de la Culture Merville-Franceville-Plage
Concert annuel de la chorale Les Trois P’tites Notes rue de la Culture Merville-Franceville-Plage samedi 13 juin 2026.
Merville-Franceville-Plage
Concert annuel de la chorale Les Trois P’tites Notes
rue de la Culture Salle Georges Brassens Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La chorale les Trois P’tites Notes vous invite à son concert annuel. Profitez des sonorités d’un répertoire classique et de variétés.
La chorale les Trois P’tites Notes vous invite à son concert annuel. Profitez des sonorités d’un répertoire classique et de variétés.
Participation au chapeau. .
rue de la Culture Salle Georges Brassens Merville-Franceville-Plage 14860 Calvados Normandie
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English : Concert annuel de la chorale Les Trois P’tites Notes
The Trois P’tites Notes choir invites you to its annual concert. Enjoy the sounds of a classical and variety repertoire.
L’événement Concert annuel de la chorale Les Trois P’tites Notes Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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