[Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville Place du 9ème Bataillon Merville-Franceville-Plage
[Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville Place du 9ème Bataillon Merville-Franceville-Plage samedi 23 mai 2026.
Merville-Franceville-Plage
[Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville
Place du 9ème Bataillon Musée de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la 21e édition de la Nuit européenne des musées, la Batterie de Merville vous ouvre ses portes pour une visite nocturne. Découvrez ou redécouvrez l’Histoire d’une autre manière.
Dans le cadre de la 21e édition de la Nuit européenne des musées, la Batterie de Merville vous ouvre ses portes pour une visite nocturne à la lampe torche.
Découvrez ou redécouvrez l’Histoire d’une autre manière lors de cette visite guidée insolite.
Départ des visites
20h 20h15 20h30 .
Place du 9ème Bataillon Musée de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 91 47 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville
As part of the 21st European Museum Night, the Merville Battery is opening its doors to you for an evening visit. Discover or rediscover history in a different way.
L’événement [Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Merville-Franceville-Plage (Calvados)
- Soirée Salsa Surf Bar Merville-Franceville-Plage 8 mai 2026
- Théâtre La vraie vie des pirates ! Merville-Franceville-Plage 26 mai 2026
- Les oiseaux au crépuscule, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage 29 mai 2026
- Les oiseaux au crépuscule, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage 29 mai 2026
- Les oiseaux au crépuscule Merville-Franceville-Plage 30 mai 2026