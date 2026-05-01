[Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville Place du 9ème Bataillon Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

[Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville

Place du 9ème Bataillon Musée de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la 21e édition de la Nuit européenne des musées, la Batterie de Merville vous ouvre ses portes pour une visite nocturne. Découvrez ou redécouvrez l’Histoire d’une autre manière.

Dans le cadre de la 21e édition de la Nuit européenne des musées, la Batterie de Merville vous ouvre ses portes pour une visite nocturne à la lampe torche.

Découvrez ou redécouvrez l’Histoire d’une autre manière lors de cette visite guidée insolite.

Départ des visites

20h 20h15 20h30 .

Place du 9ème Bataillon Musée de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 91 47 53

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English : [Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville

As part of the 21st European Museum Night, the Merville Battery is opening its doors to you for an evening visit. Discover or rediscover history in a different way.

L’événement [Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge