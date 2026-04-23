Soirée Salsa Surf Bar Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

Soirée Salsa

Surf Bar 1 bis Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-20 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Après une initiation à la salsa, prolongez la soirée au Surf Bar ! Laissez-vous emporter par les rythmes latinos et déhanchez-vous sur la piste dans une ambiance chaleureuse et festive. Débutants comme confirmés, venez partager ce moment convivial !

Après une initiation à la salsa, prolongez la soirée au Surf Bar ! Laissez-vous emporter par les rythmes latinos et déhanchez-vous sur la piste dans une ambiance chaleureuse et festive. Débutants comme confirmés, venez partager ce moment convivial ! .

Surf Bar 1 bis Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 12 52

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English : Soirée Salsa

After an introduction to salsa, extend your evening at the Surf Bar! Let yourself be carried away by the Latin rhythms and sway to the dance floor in a warm and festive atmosphere. Whether you’re a beginner or an experienced dancer, come and join in the fun!

L’événement Soirée Salsa Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge