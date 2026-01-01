La dictée du Rotary avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage

La dictée du Rotary

avenue de Montfermeil Bibliothèque au Bord des mots Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le Rotary Club vous invite à sa dictée annuelle !

Le Rotary Club sort les stylos et fait chauffer le papier pour sa dictée annuelle ! Petits mots, grands défis avec 3 niveaux de dictée élémentaire, collège, lycée/adultes.

Une dictée fun où fautes riment avec bonnes causes, les dons sont au profit de l’association Coup de Pouce, qui aide à tourner la page de l’illettrisme.

À vos lettres… prêts ? Écrivez !

Inscription obligatoire places limitées.

Don possible sur place. .

avenue de Montfermeil Bibliothèque au Bord des mots Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 07 62 25 82

