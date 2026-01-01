La dictée du Rotary avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage
La dictée du Rotary avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage samedi 31 janvier 2026.
La dictée du Rotary
avenue de Montfermeil Bibliothèque au Bord des mots Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le Rotary Club vous invite à sa dictée annuelle !
Le Rotary Club sort les stylos et fait chauffer le papier pour sa dictée annuelle ! Petits mots, grands défis avec 3 niveaux de dictée élémentaire, collège, lycée/adultes.
Une dictée fun où fautes riment avec bonnes causes, les dons sont au profit de l’association Coup de Pouce, qui aide à tourner la page de l’illettrisme.
À vos lettres… prêts ? Écrivez !
Inscription obligatoire places limitées.
Don possible sur place. .
avenue de Montfermeil Bibliothèque au Bord des mots Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 07 62 25 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La dictée du Rotary
The Rotary Club invites you to its tea dance: music, dance steps and a friendly atmosphere!
L’événement La dictée du Rotary Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Normandie Pays d’Auge