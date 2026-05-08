Parachutage des Black Devils Place du 9e bataillon Merville-Franceville-Plage
Parachutage des Black Devils Place du 9e bataillon Merville-Franceville-Plage samedi 6 juin 2026.
Merville-Franceville-Plage
Parachutage des Black Devils
Place du 9e bataillon Musée de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les black Devils sautent en parachute sur la Batterie de Merville à l’occasion du 82e anniversaire du Débarquement.
Les black Devils sautent en parachute sur la Batterie de Merville à l’occasion du 82e anniversaire du Débarquement.
Si les conditions météorologiques le permettent. .
Place du 9e bataillon Musée de la Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 91 47 53
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English : Parachutage des Black Devils
The Black Devils parachute jump over the Merville Battery to mark the 82nd anniversary of D-Day.
L’événement Parachutage des Black Devils Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge
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