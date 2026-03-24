Bébé & Doudou Théâtre Théâtre de Thouars Thouars

Bébé & Doudou Théâtre

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Les histoires d’amour commencent toujours très bien. On s’installe ensemble et petit à petit chacun révèle sa personnalité profonde. Bébé & Doudou ouvre la porte sur l’histoire et le quotidien d’un jeune couple de quadra-quinquagénaires lambdas et plutôt sympathiques.

Les histoires d’amour commencent toujours très bien. On s’installe ensemble et petit à petit chacun révèle sa personnalité profonde. Bébé & Doudou ouvre la porte sur l’histoire et le quotidien d’un jeune couple de quadra-quinquagénaires lambdas et plutôt sympathiques.

Ce spectacle sera suivi d’un échange avec les animatrices de différents réseaux et associations réseau STOP Violences 79, CCAS et l’association Intermède. .

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébé & Doudou Théâtre

Love stories always start out well. You settle in together, and little by little each of you reveals his or her innermost personality. Bébé & Doudou opens the door to the story and daily life of a young couple in their forties and fifties.

L’événement Bébé & Doudou Théâtre Thouars a été mis à jour le 2026-03-20 par Maison du Thouarsais