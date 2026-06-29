Bébé Zen Route du temple Arès
Bébé Zen Route du temple Arès mardi 18 août 2026.
Arès
Bébé Zen
Route du temple Médiathèque Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 11:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Inscription obligatoire.
Lieu médiathèque. .
Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
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English : Bébé Zen
L’événement Bébé Zen Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès
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