Informations pratiques

Arès

Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat

Place Alfred Weiss Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-23

Durant 4 jours, une dizaine de producteurs italiens seront présents sur la place Weiss pour faire découvrir leur produit et leur savoir-faire. Venez profiter de la dolce vita et déguster des plats tout droit venus d’Italie. Ambiance italienne garantie.

Possibilité de manger sur place.

Au programme

– Jeudi 20 août à 11h inauguration

– Jeudi 20 août à 19h DJ set

– Vendredi 21 août à 19h atelier dégustation de vins italiens (payant sur inscription)

– Samedi 22 aout à 19h spectacle Déam’Bulles. .

Place Alfred Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

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English : Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat

L’événement Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat Arès a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arès