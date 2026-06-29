Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat Arès
jeudi 20 août 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat
Place Alfred Weiss Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-23
Durant 4 jours, une dizaine de producteurs italiens seront présents sur la place Weiss pour faire découvrir leur produit et leur savoir-faire. Venez profiter de la dolce vita et déguster des plats tout droit venus d’Italie. Ambiance italienne garantie.
Possibilité de manger sur place.
Au programme
– Jeudi 20 août à 11h inauguration
– Jeudi 20 août à 19h DJ set
– Vendredi 21 août à 19h atelier dégustation de vins italiens (payant sur inscription)
– Samedi 22 aout à 19h spectacle Déam’Bulles. .
Place Alfred Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
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English : Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat
L’événement Un goût d’Italie Village italien de la gastronomie et de l’artisanat Arès a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arès
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