Sortie participative Ornithologie Arès
mercredi 12 août 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Sortie participative Ornithologie
Port Ostréïcole Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-22 2026-08-29
Sortie oiseaux avec observation depuis le port des différentes espèces d’oiseaux typiques des prés salés. Initiation à l’ornithologie de terrain.
Maximum 15 personnes sortie gratuite sur inscription .
Port Ostréïcole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13 info@ares-tourisme.com
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English : Sortie participative Ornithologie
L’événement Sortie participative Ornithologie Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès
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