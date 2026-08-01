Informations pratiques

Arès

Sortie participative Ornithologie

Port Ostréïcole Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:30:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-22 2026-08-29

Sortie oiseaux avec observation depuis le port des différentes espèces d’oiseaux typiques des prés salés. Initiation à l’ornithologie de terrain.

Maximum 15 personnes sortie gratuite sur inscription .

Port Ostréïcole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13 info@ares-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie participative Ornithologie

L’événement Sortie participative Ornithologie Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès