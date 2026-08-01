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Sortie participative Ornithologie Arès

mercredi 12 août 2026 · Arès

Sortie participative Ornithologie Arès

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Port Ostréïcole
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Arès

Sortie participative Ornithologie

Port Ostréïcole Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-22 2026-08-29

Sortie oiseaux avec observation depuis le port des différentes espèces d’oiseaux typiques des prés salés. Initiation à l’ornithologie de terrain.
Maximum 15 personnes sortie gratuite sur inscription   .

Port Ostréïcole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13  info@ares-tourisme.com

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English : Sortie participative Ornithologie

L’événement Sortie participative Ornithologie Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès

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