Fête de l’huître d’Arès, Arès (33740), Arès

Fête de l’huître d’Arès 13 – 16 août Arès (33740) Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T23:00:00+02:00

La Fête de l’Huître d’Arès, une tradition du Bassin d’Arcachon

Depuis plus de 50 ans, la Fête de l’Huître d’Arès fait partie des rendez-vous incontournables de l’été sur le Bassin d’Arcachon. Chaque mois d’août, l’esplanade Georges Dartiguelongue accueille habitants et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive autour des saveurs marines et du savoir-faire ostréicole local.

Un événement gourmand et authentique

Au cœur de la fête, les dégustations mettent à l’honneur les huîtres du Bassin d’Arcachon, accompagnées de moules, crevettes et vins de Bordeaux. Les ostréiculteurs locaux partagent leur passion et font découvrir la richesse des produits de la mer issus du territoire.

Des animations pour toute la famille

Concerts, animations musicales, fête foraine et spectacles rythment les journées et soirées de l’événement. Le traditionnel feu d’artifice, tiré au-dessus du Bassin, vient clôturer les festivités dans une atmosphère chaleureuse et estivale.

Un rendez-vous populaire et accessible

Gratuite et ouverte à tous, la Fête de l’Huître attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs venus profiter d’un moment de partage au cœur d’Arès et découvrir l’art de vivre du Bassin d’Arcachon.

Arès (33740) Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bassin-arcachon.com/agenda-et-sorties/fete-de-lhuitre/ »}]

Événement incontournable sur le Bassin d’Arcachon, Arès met à l’honneur les huîtres du Bassin et produits de la mer. Au programme : dégustations, animations musicales, foire et feu d’artifice. bassin d’arcachon nouvelle-aquitaine

Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon