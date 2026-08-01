AGENDA · Arès
Brocante Arès
samedi 15 août 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Brocante
ancienne gare Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante au bénéfice du foyer et de ses associations caritatives.
Buvette sur place.
Tout public.
Renseignements par mail à foyer.aj@gmail.com.
Lieu Foyer Amitié et Joie, 20 avenue de la Libération, 33740 Arès. .
ancienne gare Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine foyer.aj@gmail.com
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English : Brocante
L’événement Brocante Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès
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