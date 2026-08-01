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AGENDA · Arès

Brocante Arès

samedi 15 août 2026 · Arès

Brocante Arès

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
ancienne gare
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif

Arès

Brocante

ancienne gare Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Brocante au bénéfice du foyer et de ses associations caritatives.
Buvette sur place.
Tout public.
Renseignements par mail à foyer.aj@gmail.com.
Lieu Foyer Amitié et Joie, 20 avenue de la Libération, 33740 Arès.   .

ancienne gare Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine   foyer.aj@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès

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