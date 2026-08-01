Informations pratiques

Arès

Brocante

ancienne gare Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante au bénéfice du foyer et de ses associations caritatives.

Buvette sur place.

Tout public.

Renseignements par mail à foyer.aj@gmail.com.

Lieu Foyer Amitié et Joie, 20 avenue de la Libération, 33740 Arès. .

ancienne gare Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine foyer.aj@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès